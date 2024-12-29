Как затронут пользователей ограничения на интернет-телефонию — эксперт

Обычные абоненты скорее всего не столкнутся с неудобствами в случае прекращения выдачи лицензий на «приземление» звонков из интернета на обычные телефонные номера, заявили эксперты 28 декабря, сообщают «Известия».
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