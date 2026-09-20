МЧС сообщило о крупном пожаре в Томске на площади 900 кв.м

В Томске на улице Мокрушина вспыхнули кирпичные гаражи, охватив площадь 900 кв.м. В операции участвовали 28 сотрудников МЧС России и 8 единиц техники.
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