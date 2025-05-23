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В Казахстане разрешат открывать криптообменники

Национальный банк Казахстана начнет лицензировать пункты обмена криптовалют. Об этом пишут Вести. Как заявил представитель регулятора, в стране появится новый тип финансовых организаций – провайдеры услуг по обмену цифровых активов.

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