В Казахстане разрешат открывать криптообменники

Национальный банк Казахстана начнет лицензировать пункты обмена криптовалют. Об этом пишут Вести. Как заявил представитель регулятора, в стране появится новый тип финансовых организаций – провайдеры услуг по обмену цифровых активов.
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