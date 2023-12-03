Авиаторы и их д...
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Авиаторы и их друзья

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  • Юрий Баканов
    Спасибо!!!Этот день в авиац...
  • Юрий Слитинский
    Что за бредовые заявления. У человека две руки, две ноги и т.д. всего по два. Так зачем нам их конкуренция? Пусть и с...Схватка за небо: ...
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Этот день в авиации. 3 декабря

Этот день в авиации. 3 декабря

1884 - Родился Владимир Васильевич Голубев — советский математик и механик, профессор и декан механико-математического факультета МГУ, член-корреспондент АН СССР (1934), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1943), генерал-майор инженерно-технической службы, создатель теории машущего крыла.

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