Этот день в авиации. 3 декабря

1884 - Родился Владимир Васильевич Голубев — советский математик и механик, профессор и декан механико-математического факультета МГУ, член-корреспондент АН СССР (1934), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1943), генерал-майор инженерно-технической службы, создатель теории машущего крыла.
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