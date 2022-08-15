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В Таганском районе Москвы создают новое общественное пространство

В Таганском районе Москвы создают новое общественное пространство

Еще один квартал Таганки между Новорогожской и Нижегородской улицами стал уютнее и зеленее. Программа "Мой район", запущенная несколько лет назад по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина, является одним из главных двигателей развития города.

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