В России завершился весенний призыв на военную службу

МОСКВА, 15 июля, ФедералПресс. Весенняя призывная кампания в России завершилась. По данным Министерства обороны РФ, для прохождения срочной военной службы в Вооруженные силы страны направили 141 тысячу гражданМинобороны сообщило о завершении весенней призывной кампании.
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