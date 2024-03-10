Ученые пришли к выводу, что популярный в РФ продукт вызывает рак

Коллектив испанских и американских ученых в журнале Nature опубликовали результаты исследований, которые показали, что самый популярный в России продукт способен провоцировать развитие раковых заболеваний.
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