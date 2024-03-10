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Ученые пришли к выводу, что популярный в РФ продукт вызывает рак

Ученые пришли к выводу, что популярный в РФ продукт вызывает рак

Коллектив испанских и американских ученых в журнале Nature опубликовали результаты исследований, которые показали, что самый популярный в России продукт способен провоцировать развитие раковых заболеваний.

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Комментарии
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Олег Севастопольский
Ясно...Оливковое масло плохо продаётся... Снизте цену !
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18 час.
ЛЗ
Лариса Золотарева
Ещё бы точно было оливковое. А то под бредом всякую ерунду продают.
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17 час.

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