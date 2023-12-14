Заместитель губернатора ХМАО Ислаев и его подчиненные прогуляли заседание окружной думы, где обсуждались вопросы по их профилю

Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Азат Ислаев и руководители департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО демонстративно пропустили заседание думы Югры, где обсуждались вопросы по их профилю.
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