Ванилла SU

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Случайная связка

Случайная связка

Глава 1 Марта — Так! Не кричите и не ругайтесь! Для меня это такая же неожиданность, как и для вас. Федерация альпинизма планировала выделить деньги на нашу экспедицию, но в последний момент перекинула весь бюджет на соревнования в скальном классе.

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