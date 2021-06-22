Случайная связка

Глава 1 Марта — Так! Не кричите и не ругайтесь! Для меня это такая же неожиданность, как и для вас. Федерация альпинизма планировала выделить деньги на нашу экспедицию, но в последний момент перекинула весь бюджет на соревнования в скальном классе.