Какие праздники отмечают 20 января 2025 года Алла БуроваКалендарь праздников на 20 января 2025 года включает в себя такие события, как Всемирный день осведомленности о пингвинах, который отмечается по всему миру, а также День Республики Крым, официально признанный в 2014 году.