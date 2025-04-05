В ЕС назвали отправку военных на Украину началом создания европейской армии

Глава Европейской народной партии (ЕНП) и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что возможная отправка военнослужащих из стран Евросоюза (ЕС) на Украину после завершения конфликта может стать отправной точкой для создания европейской армии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии