В ЕС назвали отправку военных на Украину началом создания европейской армии

Глава Европейской народной партии (ЕНП) и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что возможная отправка военнослужащих из стран Евросоюза (ЕС) на Украину после завершения конфликта может стать отправной точкой для создания европейской армии.