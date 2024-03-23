«Известия» показали работу волонтеров на месте теракта в Подмосковье

Добровольцы приехали к комплексу «Крокус Сити Холл» в Красногорске, где произошел теракт, чтобы помочь пострадавшим, медикам и спасателям, сообщает 23 марта член волонтерской роты «Боевого братства» Шеншин Пармен.
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