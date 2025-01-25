Мошенники придумали новую схему: для получения приза ребенка просят оплатить доставку

МОСКВА, 25 января, ФедералПресс. Использование фальшивых аккаунтов блогеров для проведения розыгрышей с привлекательными призами, такими как игровые приставки или виртуальная валюта, стало распространенной схемой обмана детей, отметил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.
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