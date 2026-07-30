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ДумаТВ

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В Европарламенте раскрыли будущие требования ЕС к Армении

В Европарламенте раскрыли будущие требования ЕС к Армении

Брюссель обещает Еревану евроинтеграцию только ради того, чтобы разрушить его связи с Москвой. Депутат Европарламента Картхайзер заявил, что европейские чиновники будут принуждать ее к введению визового режима с РФ и присоединению к санкциям.

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Комментарии
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Ирина Некрасова
Такое подозрение, что все бывшие союзные республики с радостью пойдут на эти условия ЕС...
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