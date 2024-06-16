"Лечиться нужно": критики разнесли очередную безумную идею Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон, неоднократно заявлявший, что он не исключает возможности отправки французских войск на Украину, недавно пошел еще дальше, упомянув формирование некоего "сообщества" военных инструкторов, которые будут готовить украинских военных для борьбы с российской армией.