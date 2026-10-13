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Царьград

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Внучка экс-мэра Самары, расчленившая бабушку и дедушку, придумала, как искупить вину

Внучка экс-мэра Самары, расчленившая бабушку и дедушку, придумала, как искупить вину

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова, которую обвиняют в жестоком убийстве бабушки и дедушки, на судебном заседании заявила, что хочет искупить вину и предложила решение.

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