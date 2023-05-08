Информационный марафон - стартуем

22 296 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Черных
    Давно понятно, что политика США построена на Лжи. Странно, что им кто-то еще верит только потому, что американцы убед...Важный вывод от Р...
  • Александр Денисов
    На своём "пепелеце" янки даже на орбиту Земли не могли выйти. Не, понятно, что Рогозин журналист, но мог бы у специал...Важный вывод от Р...
  • Caltar
    Фоткая спичечный коробок на земле не могут сделать снимок того,что осталось на Луне... В тоже время свои Марсоходы ск...Важный вывод от Р...

Картина дня

наверх