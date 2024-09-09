Алаудинов: условия в плену ВС РФ лучше, чем в украинских подразделениях

Условия содержания военнопленных Украины в российском плену лучше, чем в подразделениях ВСУ. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.
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