Депутат Фролова рассказала, как пройти бесплатную медицинскую реабилитацию

Любой человек, имеющий полис обязательного медицинского страхования, может получить направление на реабилитацию, если у него есть медицинские показания, сообщила РИА Новости Тамара Фролова, член комитета Государственной Думы по охране здоровья.
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