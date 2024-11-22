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Депутат Фролова рассказала, как пройти бесплатную медицинскую реабилитацию

Депутат Фролова рассказала, как пройти бесплатную медицинскую реабилитацию

Любой человек, имеющий полис обязательного медицинского страхования, может получить направление на реабилитацию, если у него есть медицинские показания, сообщила РИА Новости Тамара Фролова, член комитета Государственной Думы по охране здоровья.

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Комментарии
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Grandad
В нашей поликлинике нет даже постоянного участкового терапевта. А о других специалистах даже не слышали. Так что совет депутата не работает. И это в центре города с миллионным населением!
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12 час.

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