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Сенатор Пушков: Запад выстраивает политику на основе "стратегической иррациональности"

Сенатор Пушков: Запад выстраивает политику на основе "стратегической иррациональности"

Сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал высказывания американского политолога Энн Слотер о том, что расширение НАТО углубит разногласия и перекроит карту Европы, выразив сомнение, что к этим доводам прислушаются на Западе.

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