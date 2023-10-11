Пашинян публично рассказал о гарантиях, полученных от России: "Должны быть знакомы с нюансами"

Глава правительства счёл необоснованными опасения о закрытии русского рынка для армянских товаровНекоторое время назад стало известно, что на русско-грузинской границе скопились десятки фур с армянским коньяком.
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