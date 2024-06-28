Анастасия Решетова изменилась после скандала с Алсу

Модель Анастасия Решетова призналась, что теперь живет в гармонии с собой. Обладательница титула «Первая вице-мисс Россия-2014» Анастасия Решетова оказалась в центре скандала из-за подозрений в романе с бизнесменом Яном Абрамовым, который был женат на поп-звезде Алсу.