Профессор Вехов: регулярная смена пароля убережет аккаунт на «Госуслугах» от взлома

Мошенники нашли способ обхода двухфакторной аутентификации на портале «Госуслуги». Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности, профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ имени Баумана Виталий Вехов в интервью радио Sputnik.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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