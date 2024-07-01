В Иванове продолжаются работы по содержанию объектов ливневой канализации

В Иванове продолжаются работы по содержанию объектов ливневой канализацииБригада МКУ «Дорожное городское хозяйство» в ежедневном режиме занимается профилактикой застоя воды после обильных осадков на улично-дорожной сети города.
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