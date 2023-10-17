Daily Mail: ученые выявили, что скандинавская ходьба снижает риск слабоумия

Эксперименты итальянских учёных с пациентами, страдающими от начальных стадий болезни Альцгеймера, показали, что участники, регулярно занимавшиеся скандинавской ходьбой дважды в неделю, демонстрировали улучшение когнитивных функций по сравнению с другими группами.