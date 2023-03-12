Грузию хотят “поджечь” и бросить этой головешкой в Россию

Что-то знакомое навеяло от действий и лозунгов людей, выходящих сейчас на протесты в Грузии, правда ведь? Мы – Европа Где-то мы уже видели такое… Хм-м-м, дай бог памяти… А! Так это те же самые “Кружевные трусики”, только вид сбоку! Ну а если говорить серьёзно, то в стране-соседке всё проходило по той же схеме: выдвигались требования, власть шла на уступки, но протестующие продолжали требовать всё больше и больше, добились ухода в отставку премьер-министра, согласия президента на досрочные выборы, но отсрочка в несколько месяцев их не удовлетворила и в итоге всё закончилось вооружённым переворотом.