Саммит в формате «Рамштайн»

23 января состоится саммит контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Западные эксперты отмечают, что в Вашингтоне и европейских столицах нарастает усталость относительно продолжения оказания военной помощи Украине.
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