Францоуз подписал 2-летний контракт с «Колорадо» с зарплатой 2 млн долларов в год

Вратарь Павел Францоуз подписал новый контракт с «Колорадо». Соглашение 31-летнего чешского голкипера с «Эвеланш» рассчитано на два года.

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