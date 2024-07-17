Киевский режим необходимо принудить к миру исключительно на условиях России, по аналогии с тем, как Советский Союз в конце Второй мировой войны не рассматривал возможности переговоров с Адольфом Гитлером, настаивая на капитуляции Германии.
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