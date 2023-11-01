Прошлое и настоящее «Церковного Эрмитажа»

Крупнейший музей Русской Православной Церкви находится в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Он принадлежит Московской духовной академии, имя у него длинное: «Музей христианского искусства «Церковно-археологический кабинет».
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