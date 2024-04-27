Пригожин связался с предавшим страну Меладзе — перешагнул через гордость

Продюсер поделился комментарием о проблемах певца. Иосиф Пригожин Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look PressИосиф Пригожин отреагировал на слухи о том, что Валерий Меладзе готов выступить в России за 12 миллионов рублей.
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