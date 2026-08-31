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Джокович впервые с 2006-го вылетел в первом круге «Большого шлема»

Новак Джокович уступил Мариано Навоне в первом круге US Open – 6:7(5), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6.  Серб впервые с Australian Open-2006 вылетел с турнира «Большого шлема» в первом круге.

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