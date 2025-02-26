В Москве подожгли дверь квартиры сбежавшего за границу певца Левы Би-2*

В Москве неизвестные подожгли дверь квартиры музыканта Левы Би-2* (Егора Бортника*). На стене рядом с его жильем появилась надпись с оскорблениями в адрес беглого предателя родины, в которой упоминался некий "Пианист".
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