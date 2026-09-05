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"Бизнес Online": экс-министр связи Никифоров улетел из РФ накануне задержания

"Бизнес Online": экс-министр связи Никифоров улетел из РФ накануне задержания

Бывший министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров, обвиняемый по делу финансовой пирамиды Finiko, за несколько часов до задержания улетел из России на частном самолете.

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