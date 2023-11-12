В России предложили оплачивать детям из многодетных семей дорогу на отдых

Изаестия/СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил на заключение правительства законопроект о праве на бесплатный проезд до места отдыха и обратно для детей младше 17 лет из многодетных семей.
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