Oil prices approaching $100 per barrel as Houthis attack Saudi sites

Oil prices are nearing $100 per barrel on Tuesday following a wave of strikes on Saudi Arabian energy facilities, injuring more than 70 people.
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