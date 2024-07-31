NASA, Northrop Grumman и SpaceX готовятся к запуску миссии по снабжению МКС

3 августа, в 11:28 утра по восточному поясному времени (18:28 по московскому времени) NASA, Northrop Grumman и SpaceX планируют осуществить очередной запуск для доставки научных исследований, поставок и оборудования на Международную космическую станцию.
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