Названо количество атаковавших Татарстан беспилотников

В Казани 21 декабря зафиксировали восемь прилетов беспилотников по городу. Один из них пролетел над рекой, один — над промышленным предприятием, и шесть — над жилым массивом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана Рустама Минниханова.