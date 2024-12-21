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Названо количество атаковавших Татарстан беспилотников

Названо количество атаковавших Татарстан беспилотников

В Казани 21 декабря зафиксировали восемь прилетов беспилотников по городу. Один из них пролетел над рекой, один — над промышленным предприятием, и шесть — над жилым массивом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана Рустама Минниханова.

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