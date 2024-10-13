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Бивол – о первых эмоциях после поражения: «Умиротворение. Надо думать, что дальше»

«Сейчас хочу пойти в номер, посидеть и подумать. Взять блокнот и записать планы на ближайшие месяцы. Сейчас бой пересматривать не хочу.

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