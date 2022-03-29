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Дэйна Уайт рассказал о встрече с 12-летним Аспиналлом: «Он пообещал мне, что когда-нибудь будет драться в UFC»

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал историю о Томе Аспиналле: промоутер признался, что впервые встретил тяжеловеса, когда боец еще был ребенком.

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