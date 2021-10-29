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Москва предложила переизбрать главу ЦИК Карелии Алексея Бахилина

Москва предложила переизбрать главу ЦИК Карелии Алексея Бахилина

На очередном заседании в конце октября председатель федерального ЦИК Элла Памфилова уточнила, что срок полномочий членов региональных избиркомов скоро истекает в 55 регионах страны, а органам госвласти были предложены кандидатуры в 20 из них.

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