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Аргументы и Факты

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В театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова» прошел сбор труппы

В театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова» прошел сбор труппы

В театре «Мастерская "12" Никиты Михалкова» прошел сбор труппы. Художественный руководитель театра режиссер Никита Михалков рассказал, что 17 сентября новый сезон откроет спектакль «Собачье сердце» в постановке Сергея Газарова.

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