СМИ узнали об ударах армии Израиля в секторе Газа вопреки рекомендациям из США

По данным американского издания Politico, Израиль не принимал во внимание информацию о расположении гуманитарных объектов в секторе Газа, которую США передавали ему за месяц до начала военной операции против ХАМАС.
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