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Тегеран не откроет Ормуз, пока Трамп и Нетаньяху находятся у власти

Тегеран не откроет Ормуз, пока Трамп и Нетаньяху находятся у власти О чем заявил советник Хаменеи Мохаммад-Багер Золькадр.

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