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Газета.ру

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Трамп предложил переименовать ИИ в "высший интеллект" и устроил голосование в соцсети

Трамп предложил переименовать ИИ в "высший интеллект" и устроил голосование в соцсети

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится термин «искусственный интеллект» (ИИ), и предложил три альтернативных названия.

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