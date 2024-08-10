Хоакин Перес: Венесуэла станет «отличным дополнением» в БРИКС

БРИКС находится на переднем крае многополярного мира, и Каракас станет «отличным дополнением» к организации, в том числе за счет своих нефтяных запасов, заявил зампостпреда Венесуэлы при ООН Хоакин Перес, 10 августа в интервью РИА Новости.