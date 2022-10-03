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Концепт тропической курортной виллы, замаскированной под природный холм

Концепт тропической курортной виллы, замаскированной под природный холм

Новый концептуальный проект гостиничной компании Not A Hotel, планирующей строительство целой сети курортных вилл на острове Исигаки и по всей Японии, позволит отдыхающим насладиться красотой первозданной природы изнутри ее и без лишней суеты.

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