Концепт тропической курортной виллы, замаскированной под природный холм

С нами не соскучишься!

Новый концептуальный проект гостиничной компании Not A Hotel, планирующей строительство целой сети курортных вилл на острове Исигаки и по всей Японии, позволит отдыхающим насладиться красотой первозданной природы изнутри ее и без лишней суеты.