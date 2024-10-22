Chery Automobile показала свой первый летающий автомобиль

Летающий автомобиль Chery / © Chery Automobile Полезные новости сообщают о том, что китайская автомобилестроительная компания Chery Automobile представила свой первый беспилотный летающий автомобиль, полностью лишенный руля и педалей.
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