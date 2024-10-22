Информационное ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Chery Automobile показала свой первый летающий автомобиль

Chery Automobile показала свой первый летающий автомобиль

Летающий автомобиль Chery / © Chery Automobile Полезные новости сообщают о том, что китайская автомобилестроительная компания Chery Automobile представила свой первый беспилотный летающий автомобиль, полностью лишенный руля и педалей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх