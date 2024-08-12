El Comercio: украинец убил российскую туристку в Перу

Гражданин Украины Иван Кузьмин убил российскую туристку 44-летнюю Людмилу Лазаренко в Перу. Как сообщает El Comercio, муж и две дочери убитой ждала ее возвращения в Таиланде, где проживали на постоянной основе.
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