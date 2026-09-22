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Татар-информ

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Строительство семи этапов дублера Оренбургского тракта в РТ завершат в 2027 году

Строительство семи этапов дублера Оренбургского тракта в РТ завершат в 2027 году

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Работы на семи этапах строительства дублера Оренбургского тракта в Татарстане планируется завершить в следующем году.

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